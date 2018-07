MILANO, 2 LUG - Niccolò Bettarini, ricoverato all' ospedale Niguarda a seguito delle ferite riportate ieri all'alba, è stato operato questa mattina. Lo rende noto lo stesso ospedale spiegando che "l'intervento è durato circa due ore, durante le quali i chirurghi hanno ricostruito il nervo lesionato nell'arto superiore" e "l'operazione è perfettamente riuscita". "La valutazione del recupero delle funzionalità della mano - conclude il Niguarda - come sempre in questo tipo di interventi, richiederà alcuni mesi".