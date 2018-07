M5s, ora legge su partiti e fondazioni

ROMA, 2 LUG - "Ma non vi farebbe piacere conoscere i nomi e le cifre che si danno alla politica? Non vi farebbe piacere sapere quanti soldi Eni, Enel, Finmeccanica o le altre partecipate dallo Stato danno ai politici? Non soltanto ci vuole la massima trasparenza su chi da i soldi" ma "tutto il mondo delle fondazioni va disciplinato con grande chiarezza". Lo scrive il senatore M5S Gianluca Paragone sul blog delle Stelle annunciando "una legge chiara di poche righe, in cui la trasparenza sarà assoluta, sarà totale e in cui qualsiasi opacità verrà spazzata via."