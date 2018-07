Palagiustizia:Comune vuole coordinamento

BARI, 02 LUG - "Il Comune ha emanato quella ordinanza non di chiusura ma di sgombero programmato per consentire la prosecuzione dello svolgimento delle attività giudiziaria. Il ricorso dell'Inail può interrompere questo percorso, costringendoci a fare un sgombero immediato". Lo dichiara il sindaco di Bari, Antonio Decaro, commentando l'iniziativa dell'ente proprietario del Palagiustizia di via Nazariantz, l'Inail, che ha impugnato dinanzi al Tar Puglia l'ordinanza di inagibilità e sgombero entro il 31 agosto dell'immobile che è a rischio crollo. "Per questo oggi, in Conferenza permanente, abbiamo chiesto un tavolo di coordinamento, - ha detto ancora il sindaco - in modo che tutte le parti interessate possano collaborare attivamente per procedere allo sgombero e liberare il palazzo nei tempi previsti".