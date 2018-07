Figlio Ventura, domani gli interrogatori

MILANO, 3 LUG - Saranno interrogati domani mattina nel carcere di San Vittore dal gip di Milano Stefania Pepe i quattro fermati con l'accusa di tentato omicidio aggravato dai motivi abietti e futili per l'aggressione a coltellate nei confronti di Niccolò Bettarini, figlio di Stefano e Simona Ventura, rimasto ferito domenica mattina davanti alla discoteca Old Fashion. La Procura ha chiesto la convalida dei fermi e la custodia in carcere per tutti e 4 (due italiani e due albanesi), tra cui Davide Caddeo, 29 anni, principale sospettato di aver inferto i fendenti a Bettarini, con una sfilza di procedimenti penali per rissa e lesioni e più volte denunciato per porto abusivo d'armi perché girava con un coltello a serramanico. Fuori dalla discoteca un amico di Bettarini, stando alle indagini della Squadra mobile, sarebbe stato aggredito dai quattro e poi Bettarini, intervenuto a sua difesa, è stato picchiato e accoltellato. Dopo gli interrogatori il giudice deciderà sulle convalide dei fermi e sulle misure cautelari.