Definì Belen'viado', Moric la abbraccia

MILANO, 03 LUG - Scambio di saluti e baci tra Belen Rodriguez e Nina Moric stamattina in aula prima dell'inizio dell'udienza nel processo per diffamazione aggravata da un "fatto determinato" a carico della modella croata che definì 'viado' la showgirl argentina in un'intervista a Radio 24 del 3 settembre 2015. "Mi è sembrato civile salutare una persona che conosco - ha detto Moric ai cronisti - in questi mesi non ci siamo neanche mai sentite". Entrambe le ex di Corona, in abito nero corto e tacchi vertiginosi, hanno affrontato decine di fotografi e cameraman che affollano i corridoi delle aule della decima sezione penale del Tribunale di Milano.