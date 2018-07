Giochi, Chiamparino forza Torino è 2006

TORINO, 3 LUG - "Sosterrò con tutte le forze il dossier olimpico per Torino 2026, l'ho visto ieri e domani sarò dal sottosegretario Giorgetti per provare a convincere il governo che l'esperienza e il lascito di Torino 2006 sono una straordinaria occasione per l'Italia dopo il fallimento della candidatura di Roma". Così il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino. "Bisogna smettere di dire falsità, in che città vivevano quelli che con le loro parole rischiano di mettere seriamente a repentaglio la candidatura? Lo sanno che la magistratura contabile ha ribaltato due volte i conti e non ha fatto una sola contestazione? Che l'Agenzia 2006 ha un avanzo da 100 milioni e il Toroc ha chiuso con un avanzo di 10 milioni? E a proposito di sicurezza, che per 15 sere consecutive, non una, Torino ha vissuto un'invasione di folla mai vista e non c'è stata una sola persona che si sia anche solo slogata un dito? Dobbiamo mettere in campi una grande coesione territoriale, Torino 2006 è la grande risorsa che va giocata".