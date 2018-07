Firenze, stop slot e sale gioco dalle 18

FIRENZE, 3 LUG - A Firenze stop a slot machine e sale giochi per sei ore al giorno. Lo prevede un'ordinanza che limita gli orari per l'accesso agli esercizi autorizzati e l'utilizzo delle macchinette. Le sale giochi dovranno rimanere chiuse dalle 18 alle 24 tutti i giorni dell'anno, mentre le slot dovranno essere spente dalle 13 alle 19 negli altri esercizi autorizzati. Per le violazioni prevista una sanzione da 25 a 500 euro, alla seconda sanzione nel corso dell'anno scatterà la sospensione di tre giorni dell'attività e della possibilità di accendere gli apparecchi. "L'intervento che si inserisce nel quadro del regolamento sul gioco lecito approvato a novembre - ha detto l'assessore allo sviluppo economico Cecilia Del Re -, e di un complesso lavoro fatto con Anci e università. I dati sul territorio fiorentino sono molto preoccupanti e registrano un incremento di oltre il doppio del consumo di gioco d'azzardo nell'ultimo biennio rispetto alla media nazionale, con una spesa pro-capite che supera del 6% quella nazionale".