Via restauro Terrazza Mascagni a Livorno

LIVORNO, 3 LUG - La Terrazza Mascagni, uno dei luoghi simbolo di Livorno affacciata sul lungomare della città, tornerà presto allo splendore originario. Sono infatti al via i lavori dell'ampio intervento di riqualificazione, che riguarderà anche l'area circostante, previsti dal Comune e che toccheranno gli elementi chiave del complesso monumentale: dall'illuminazione agli elementi architettonici che compongono la parte strutturale fino alla sistemazione a verde, in prossimità dell'Acquario, che ospiterà giochi per bambini. Un radicale intervento, d'intesa con la Sovrintendenza, che permetterà di salvaguardare e proteggere la Terrazza in tutte le sue parti conservandone le caratteristiche originali. "Dopo aver riqualificato e valorizzato l'area attorno alla statua dei Quattro Mori - spiega l'assessore ai lavori pubblici, Alessandro Aurigi - ora tocca alla Terrazza Mascagni, che sarà riportata al suo antico splendore con un intervento generale che la città attendeva da anni".