ROMA, 4 LUG - "Non ho sentito Berlusconi. E' evidente che c'è qualche giudice che fa politica ma non esiste un disegno generale. Noi siamo tranquillissimi, nessuna preoccupazione contro questa sentenza bizzarra". Lo dice il leader della lega e vicepremier Matteo Salvini all'Ansa entrando all'assemblea dell'Ania. Alla domanda se ci sarà una mobilitazione contro la sentenza,Salvini risponde sorridendo: "Non abbiamo tempo da perdere con queste cose, abbiamo troppo da lavorare