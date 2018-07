Centro Sindonologia è polo universitario

TORINO, 4 LUG - Il Centro Internazionale di Sindonologia è oggi anche polo universitario, come sede distaccata dell'Istituto Scienza e Fede del Pontificio Ateneo Regina Apostolorum di Roma. Il passaggio è stato annunciato oggi a Torino, al Museo della Sindone, dopo l'avvio, l'anno scorso del Corso per il Diploma di Specializzazione in Studi Sindonici in collegamento diretto con l'Istituto romano. Il Cis diventa così la sede settentrionale dell'Istituto romano, in grado di ospitare corsi e offrire agli studenti un punto di riferimento accademico. Tutte le lezioni saranno tenute in collegamento diretto da e con Roma, con i professori fisicamente in cattedra o a Torino, nelle sale appositamente allestite presso il Museo della Sindone di via San Domenico, o nella Città capitolina. Si parte il primo di settembre con le iscrizioni alla nuova edizione, la nona, del Diploma di Specializzazione in Studi Sindonici, che è stato riconosciuto dall'Ufficio Scuola diocesano di Torino ai fini dell'aggiornamento permanente.