Antimafia: slitta voto su istituzione

ROMA, 4 LUG - Inatteso slittamento del voto sulla proposta di legge che istituisce la Commissione di inchiesta sui fenomeni mafiosi: a chiederlo in Commissione Affari costituzionali della Camera, che sta esaminando il testo, è stato il governo, con il sottosegretario Nicola Molteni, e la relatrice Dalila Nesci. Il motivo è la necessità di esaminare i 28 emendamenti. Il presidente della Commissione affari costituzionali, Giuseppe Brescia, ha riunito l'ufficio di presidenza che ha fissato a martedì la seduta per votare la proposta di legge, con il conseguente slittamento dell'approdo in Aula a mercoledì. rispetto al lunedì già fissato dalla Capigruppo.