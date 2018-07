Esercitazione Truppe Alpine a Cortina

CORTINA D'AMPEZZO (BELLUNO), 4 LUG - Si è svolta nello spettacolare scenario delle Cinque Torri, ad oltre 2000 metri di quota, sopra Cortina, l'esercitazione militare 2018 del Comando Truppe Alpine. Un evento multinazionale (14 i Paesi partecipanti) e interforze, che ha coinvolto centinaia di alpini e di uomini di tutti gli assetti delle Forze Armate - dall'Aeronautica ai Carabinieri - proprio nel luogo dove 100 anni fa aveva sede il Comando di Artiglieria italiano. Migliaia i turisti e gli appassionati saliti fino al rifugio Scoiattoli per assistere alle evoluzioni degli elicotteri 'Mangusta' e CH 47, degli Amx dell'Aeronautica impegnati in manovre mozzafiato nel cielo delle Dolomiti ampezzane. L'esercitazione 'Cinque Torri 2018' ha messo in mostra le capacità dei militari italiani di operare in ambiente impervio in alta quota, con dimostrazioni di tecniche di progressione alpinistica, manovre di soccorso, e tecnico-tattiche con armamento, che simulavano la neutralizzazione di un posto di comando nemico.