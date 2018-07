Martina a Bersani:verso nuovo c.sinistra

(ANSA) NAPOLI, 4 LUG - "Abbiamo assolutamente in testa l'idea di un nuovo centrosinistra, che unisca le energie. Abbiamo in testa la necessità di scovare nella società energie che possano fare con noi un battaglia alternativa alla nuova destra, che c'è e ha i contorni della egemonia che Salvini sta determinando su tutto il governo". Lo ha detto il segretario reggente Pd Maurizio Martina a Napoli sulla lettera di Pierluigi Bersani a 'la Repubblica'. "Dobbiamo ragionare - ha detto Martina - tutti in termini nuovi, quindi tutte le riflessioni che pongono questa questione vanno ascoltate, rispettate, magari non completamente condivise, ma la cosa importante è che tutti si faccia un passo in avanti, ci si metta in moto, noi lo faremo. Va bene tutto ciò che porta a una riflessione aperta, non facciamo quelli gelosi ciascuno delle proprie posizioni. Siamo interessati a un percorso che apre spazi di confronto positivo e useremo anche le nostre feste democratiche, le feste dell'Unità per realizzare questi primi momenti di confronto".