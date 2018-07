Sapienza, doppio libretto studenti trans

ROMA, 5 LUG - Il senato accademico dell'Università La Sapienza approverà a settembre il doppio libretto per gli studenti trans. Lo stesso ateneo ricorda che "il Senato accademico si è espresso in modo molto positivo sul tema del doppio libretto universitario per la carriera "alias", programmando l'approvazione definitiva del relativo regolamento nella prima seduta di settembre, al fine di consentire ulteriori modifiche migliorative al testo a garanzia della riservatezza e della privacy degli studenti". Ieri Gay Center aveva riferito della "bocciatura da parte del Senato accademico del libretto per le persone trans". Gay Center si lamenta: "fare subito, a settembre si perde un altro anno accademico".