Vitalizi: Fico, tra poco si chiude

ROMA, 5 LUG - "Ho fatto un lavoro gigante in questi mesi e ringrazio i funzionari della Camera che hanno preso dal database della Camera tutta una serie di dati per quattro settimane". "Li abbiamo elaborati - ha evidenziato - e finalmente ho presentato la delibera sui vitalizi che fa risparmiare circa 44 milioni di euro all'anno, che significa che in circa due legislature si risparmiano circa 500 milioni di euro". Così il presidente della Camera Roberto Fico parlando ieri sera a Polignano a Mare del taglio dei vitalizi. Fico ha tra l'altro ricordato che oggi scade il termine per presentare gli emendamenti alla delibera che ha presentato la settimana scorsa, e tra circa una settimana riporterà la delibera in Ufficio di presidenza e "potremo dire che abbiamo riparato a una ingiustizia sociale".