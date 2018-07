MILANO Lite in campo nomadi Milano, un ferito 05/07/2018 - 15:00

E' in condizioni serie ma non in pericolo di vita

MILANO, 5 LUG - Un uomo di 30 anni è stato ferito da due colpi di arma da fuoco alla gamba all'interno del campo nomadi di via Chiesa Rossa, a Milano. Secondo quanto ricostruito finora dalla Polizia, poco dopo le 11 di questa mattina stava litigando con un'altra persona che al culmine della colluttazione gli ha sparato alla gamba. Le sue condizioni sono serie ma non è in pericolo di vita.