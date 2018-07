Fumo in cabina su aereo a Malpensa

MILANO, 5 LUG - Paura su un aereo in transito all'aeroporto di Malpensa (Varese), a causa del fumo che ha invaso la cabina. Il 118 ha fatto sapere che i 178 passeggeri a bordo sono stati tutti visitati nell'ambulatorio ma nessuno ha riportato ferite né si trova in condizioni preoccupanti. L'allarme è scattato in serata, le cinque ambulanze inviate sul posto sono già rientrate. Sono in corso accertamenti tecnici per capire la provenienza del fumo, che secondo le prime informazioni è stato provocato da un piccolo guasto e non da un incendio.