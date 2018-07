Nomadi: A. Fontana, sì a censimento

MILANO, 06 LUG - Il presidente della Lombardia Attilio Fontana conferma che la giunta darà seguito alla decisione del Consiglio regionale, espressa con una mozione, di censire 'rom, sinti e camminanti' e i campi regolari presenti sul territorio lombardo, impegnando la Regione anche ad attivarsi per la chiusura degli insediamenti irregolari. "Ci mancherebbe, il Consiglio regionale è l'organo che rappresenta la volontà di tutti i cittadini. Quindi la giunta non può che adeguarsi alle decisioni del Consiglio" ha risposto Fontana a margine dell'iniziativa Cantieri aperti sullo sviluppo dell'ex area Expo a Cascina Triulza. Sulle modalità con cui sarà eseguito il censimento, Fontana ha risposto: "La volontà della Regione è di coinvolgere i prefetti per definire come operare. Come esistono gli uffici anagrafe che individuano tutti i cittadini residenti nel nostro Paese, analogamente si farà con chi risiede nei campi". "Non credo che si debba andare con l'esercito, sarebbe anomalo" ha aggiunto il governatore leghista.