Pubblicate in GU deleghe Governo

ROMA, 6 LUG - Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale i Dpcm per l'attribuzione delle deleghe di funzione ai ministri senza portafoglio e ai sottosegretari alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti, Vito Crimi e Vincenzo Spadafora. A Giorgetti, oltre alle funzioni attribuite per legge, è delegata "l'attuazione e all'aggiornamento del programma di Governo" in alcune aree di attività elencate tra cui quella della "ricognizione degli impegni assunti in sede parlamentare, nell'ambito dell'Unione europea o derivanti da accordi internazionali" e sul "conseguimento degli obiettivi economico-finanziari programmati".