Russia: Fico, Ue tenga aperto dialogo

ROMA, 6 LUG -"La Russia ha un ruolo importante nello scenario internazionale: per questo l'Unione Europea in maniera compatta e solida deve tenere aperto un dialogo costruttivo, parlando con una sola voce". Lo afferma il presidente della Camera Roberto Fico che oggi ha incontrato a Montecitorio l'ambasciatore in Italia della Federazione russa Sergey Razov. "E' interesse comune - rileva - il miglioramento dei rapporti fra l'Europa e la Russia, ancor di piu' in un momento in cui il presidente americano Trump e il presidente russo Putin sono prossimi a un importante vertice che si svolgerà fra pochi giorni". E spiega che con Razov ha parlato "dei rapporti fra il nostro Paese e la Federazione russa, che vanno improntanti al dialogo e alla cooperazione. In questo contesto possono giocare un ruolo decisivo le relazioni tra i rispettivi parlamenti che possono per loro natura consentire di approfondire meglio il merito delle questioni.