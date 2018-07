Pedonalizzazione tratto via del Corso

ROMA, 07 LUG - Parte la pedonalizzazione di un tratto di via del Corso, centralissima strada romana cuore dello shopping, tra largo Goldoni e via delle Convertite. A dare il via alle novità stamattina è stata la sindaca di Roma Virginia Raggi insieme all'assessore alla Mobilità Linda Meleo. "Siamo qui per inaugurare un ulteriore tratto via del Corso che sarà completamente pedonalizzato. Questo risponde a due esigenze: da un lato la richiesta di maggiore tutela e presidio del centro storico, dall'altro continuiamo l'attività di allontanamento delle auto dalle zone di pregio della nostra città. Restituiamo di fatto le strade di Roma ai cittadini. Lo stiamo facendo in tante altre parti della città. In ogni municipio ci saranno zone pedonali", ha detto Raggi. La prima cittadina ritiene che "questa iniziativa possa favorire anche i commercianti. In tutte le zone in cui sono state attuate le pedonalizzazioni, infatti, si è visto un aumento delle persone, dei turisti e della vocazione commerciale".