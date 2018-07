Papa: bambini lasciano volare colombe

BARI, 7 LUG - Alcune colombe bianche sono state lasciate volare in cielo in segno di pace alla fine dell'incontro a Bari tra Papa Francesco e i Patriarchi orientali a Bari. A portarle sul sagrato della basilica si San Nicola alcuni bambini e adolescenti della Città dei Ragazzi di Mola di Bari. Si conclude cosi la parte ufficiale di questo incontro a Bari per la pace in Medio Oriente. Papa Francesco e i Patriarchi si sono poi spostati in arcivescovado per il pranzo. Subito dopo si è verificato un breve fuoriprogramma: concluso il pranzo in Episcopio con i Patriarchi, prima di recarsi nel luogo dove ripartirà per Roma con l'elicottero, ha deciso di visitare la Cattedrale della città.