Rogo in deposito rifiuti, nube di fumo

MILANO, 8 LUG - Un incendio si è sviluppato la scorsa notte in un deposito rifiuti ingombranti dell'Amsa, l'Azienda milanese servizi ambientali, attorno alla mezzanotte in via Riccardo Lombardi, alla periferia nord ovest del capoluogo lombardo. Sul posto sono intervenute otto squadre dei vigili del fuoco e tuttora i pompieri stanno lavorando anche se non possono accedere all'interno del deposito per spegnere definitivamente le fiamme. Allertati il 118, anche se non risultano feriti, la polizia locale e l'Arpa, l'ente che si occupa di monitorare qualità dell'aria, poiché, da quanto si apprende, si è sviluppata anche una densa coltre di fumo che potrebbe essere a rischio di tossicità.