Mafie: 'Villa confiscata per senza casa'

MILANO, 8 LUG - Il Comune di Milano sta cercando di aggiungere al suo patrimonio una villa con giardino in fondo a via Ripamonti confiscata nel 2012 alla mafia per un nuovo progetto sociale. Palazzo Marino ha avanzato una manifestazione di interesse per il trasferimento a titolo gratuito dell'immobile ora gestito dall'Agenzia nazionale per l' amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (Anbsc). L'immobile apparteneva al boss di origini calabresi Pasquale Molluso, lo stesso proprietario di Casa Chiaravalle, il bene confiscato più grande della Lombardia trasformato in condominio per donne vittime di violenza e abusi, era da quasi 20 anni sede del club "Bizarre" ed è stato sgomberato lo scorso maggio. L' obiettivo del Comune è usarla già il prossimo inverno per ospitare temporaneamente chi si trova in una situazione di emergenza casa per poi metterlo a bando per realizzare progetti sociali.