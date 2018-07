Due motociclisti morti in Alto Adige

BOLZANO, 9 LUG - Due motociclisti sono morti ieri sera sulle strade statali dello Stelvio e della Val Monastero, in Alto Adige. Un turista spagnolo, 58 anni, percorrendo la strada dello Stelvio, per cause ancora non chiare, è caduto sulla tornante 21. Nulla da fare per i soccorsi immediatamente arrivati sul posto. L'uomo è morto sul colpo. L'altro incidente è avvenuto, sempre in Val Venosta, vicino a Tubre. Un turista di Bergamo, 45 anni, in sella alla suo moto, ha perso il controllo del mezzo che ha sbandato ed è caduto riportando lesioni gravissime. E' stato intubato e trasportato con l'elicottero dell'Aiut Alpin all'ospedale di Merano, dove è morto in serata.