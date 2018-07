ROMA, 9 LUG - "Il presidente Pertini seppe interpretare i sentimenti di unità dei cittadini e mostrare a tutti, in primo luogo ai giovani, come solo salvaguardando e rafforzando i valori democratici sia possibile tenere insieme l'aspirazione alla libertà con quella alla giustizia sociale". Lo afferma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in una dichiarazione nel quarantesimo anniversario dell'elezione al Quirinale di Sandro Pertini.