Saviano, Toninelli è caricatura ministro

ROMA, 9 LUG - "Danilo Toninelli mi invita a tacere. Inutile far presente a questa caricatura di ministro da chi solitamente arrivano certi inviti e cosa significano". Lo scrive su facebook Roberto Saviano. Eppure, prosegue, "il servizio peggiore Toninelli lo fa agli italiani che hanno votato il M5S e non si aspettavano di diventare la stampella di Salvini, e non si aspettavano da questo loro ministro tanta incompetenza e una tale distorsione della realtà. Questa politica degenerata sta alimentando un clima letale, costruendo disperazione e armando disperati contro altri disperati". Saviano ricorda l'affondo che lui stesso ha pubblicato contro Toninelli su Il Fatto.it: "ho letto l'intervista rilasciata al vostro quotidiano da Toninelli che ogni giorno di più mostra il suo vero volto di burattino nelle mani di Salvini. Non esiste più per questa politica degenerata alcuna differenza tra vita e morte, tra dignità e mancanza di diritti, tra legge e illegalità. Parlano delle prime e dei secondi come se tutto si equivalesse".