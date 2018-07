Stage a figlio ispettore, 2 condanne

BOLOGNA, 10 LUG - Il Tribunale di Bologna ha condannato a 2 anni e 8 mesi un ex ispettore Anac, Alfredo Pirchio, accusato di essersi prodigato con un funzionario di Hera, affinché il figlio venisse preso per uno stage di sette mesi nell'azienda, mentre era in corso una verifica dell'Anticorruzione su un bando della multiutility. Il reato contestato al pubblico ufficiale è induzione indebita a dare o promettere utilità, di cui risponde anche l'altro imputato, Giancarlo Randi, quadro intermedio di Hera, che è stato condannato a cinque mesi e dieci giorni. La procura aveva chiesto 4 anni per l'ex ispettore Anac e un anno per il dipendente di Hera. Al tirocinio non seguì l'avvio di un rapporto di lavoro. L'ispettore non concluse l'ispezione per l'Anac e poi chiese il distacco dall'Autorità ad un'altra amministrazione pubblica, un ministero, dove è stato sospeso in via cautelativa. E' difeso dal professor Vittorio Manes, che ha annunciato appello, l'altro imputato dall'avvocato Guido Camera.