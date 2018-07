Palagiustizia: Anm, tempi certi trasloco

BARI, 10 LUG - L'Anm di Bari chiede "informazioni certe e dettagliate circa le caratteristiche e l'ampiezza dell'immobile, oltre che sui tempi del trasloco" nell'edificio di via Oberdan, individuato dal Ministero per ospitare gli uffici penali baresi. Il palazzo ex Inpdap è stato scelto all'esito di una ricerca di mercato dopo la dichiarazione di inagibilità del Palagiustizia di via Nazariantz, che dovrà essere sgomberato entro il 31 agosto, e il decreto che ha sospeso i processi fino al 30 settembre consentendo lo smantellamento della tendopoli dove per un mese si sono celebrate le udienze di rinvio. "Data l'estrema delicatezza della questione ed approssimandosi i termini di scadenza dell'ordinanza di sgombero della sede di via Nazariantz (mentre, per altro, sono in corso lavori di adeguamento della ex sezione distaccata di Modugno, oltre che dell'immobile di via Brigata Regina), la Giunta - dicono i magistrati baresi - richiede siano fornite dai competenti organi ministeriali informazioni certe e dettagliate".