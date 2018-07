Noleggiavano furgoni per reati,3 arresti

LIVORNO, 11 LUG - Associazione a delinquere e truffa sono alcuni dei reati che hanno portato il gip di Livorno, su richiesta della procura, ad emettere un'ordinanza di custodia cautelare eseguita all'alba dai carabinieri del Comando provinciale di Livorno nei confronti di tre persone. Eseguite anche alcune perquisizioni mentre altre 6 persone sono indagate. L'indagine, codificata 'Fake Car', ha consentito di individuare l'esistenza e l'operatività di una vera e propria associazione per delinquere. Il gruppo criminale noleggiava veicoli a lungo termine, per utilizzarli formalmente per le attività commerciali di uno degli indagati. I relativi contratti venivano stipulati a prestanomi o a società fittizie, cui destinare le fatture. A garanzia del pagamento, venivano consegnati assegni che poi risultano essere privi di copertura al momento dell'incasso. I veicoli, però, venivano utilizzati anche per commettere ulteriori crimini.