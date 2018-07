Uccise fidanzata: sentenza attesa oggi

UDINE, 11 LUG - È attesa per oggi nel primo pomeriggio la sentenza del processo a carico di Francesco Mazzega, l'uomo di 36 anni accusato di aver ucciso la sera del 31 luglio scorso la fidanzata Nadia Orlando, 21 anni, di Vidulis di Dignano (Udine). Dopo le repliche di accusa, parti civili e difesa, il giudice, il gup del tribunale di Udine Mariarosa Persico, si è ritirato in camera di consiglio per la sentenza. Oggi l'udienza si è aperta alle 10 con le repliche del Pm Letizia Puppa, titolare del fascicolo, che durante la scorsa udienza ha chiuso la requisitoria chiedendo una condanna a 30 anni di reclusione. Mazzega è arrivato in aula accompagnato dalla Polizia penitenziaria; ha raggiunto l'aula B del Tribunale di Udine dal retro, giacca scura, camicia azzurra e testa bassa.