ROMA Stadio Roma: pg, no a ricorso Parnasi 11/07/2018 - 16:00

Per difesa non giustificata misura cautelare in carcere

ROMA, 11 LUG - Dichiarare l'inammissibilità del ricorso del costruttore Luca Parnasi per l'annullamento dell'ordinanza di custodia cautelare del gip nell'ambito dell'inchiesta sullo Stadio della Roma. È quanto ha chiesto il sostituto pg della Cassazione Perla Lori nell'udienza a porte chiuse davanti alla sesta sezione penale. Nel ricorso gli avvocati Emilio Ricci e Giorgio Tamburrini lamentano la carenza di motivazioni sulle esigenze cautelari. Il collegio difensivo ha depositato l'istanza nei giorni successivi all'arresto scegliendo di non fare ricorso al tribunale del Riesame ma chiedendo direttamente ai giudici di piazza Cavour di verificare se sono fondate e adeguatamente motivate le esigenze alla base della misura cautelare.