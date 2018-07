Migranti:polizia verso nave Vos Thalassa

TRAPANI, 11 LUG - Un funzionario della squadra mobile della Questura di Trapani e uno del Servizio centrale operativo della polizia sono in viaggio, a quanto si apprende, verso nave Vos Thalassa per indagini e interrogare l'equipaggio sull'aggressione subita dai migranti che avevano soccorso tre giorni fa. E che ha costretto la nave, per motivi di sicurezza, a cambiare rotta, dirigendo non più verso la Libia, ma verso il nord del Mediterraneo, fino al trasbordo su nave Diciotti della Guardia costiera. A bordo della nave Diciotti, a quanto si apprende, ci sono uomini della capitaneria di Porto e della polizia di Stato. Per ora la posizione del Viminale non cambia e la nave potrebbe alla fine sbarcare a Trapani domani mattina.