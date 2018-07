Migranti: tentativo incendio a Belmonte

BELMONTE DEL SANNIO (ISERNIA), 12 LUG - Tentativo di incendio contro una casa destinata all'accoglienza dei migranti a Belmonte del Sannio (Isernia). Le fiamme sono rimaste circoscritte al portone, danneggiato. Il fatto è avvenuto a poco più di un mese dall'incendio doloso in un Cat, ancora vuoto, a Pescolanciano (Isernia) i cui autori sono al momento senza nome. La casa è in Piazza Risorgimento, in pieno centro a Belmonte. "Stamani - riferisce all'ANSA il sindaco Errico Borrelli - abbiamo notato le tracce lasciate dal fuoco, miste a un cattivo odore. Forse benzina. Sono arrivati i carabinieri di Agnone (Isernia) e i Vigili del Fuoco per i rilievi, oltre al proprietario della casa e il titolare della ditta che ha predisposto tutto per accogliere lì i migranti". A Belmonte c'è già un Cat che ospita 16 migranti da cui dovrebbero essere trasferiti 8 dei richiedenti asilo per alloggiare nella casa danneggiata. "Nessuno dei miei concittadini mi ha espresso, palesemente, disappunto", dice il sindaco.