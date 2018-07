Migranti: Martina, Salvini si dimetta

ROMA, 13 LUG - "Di fronte all'incapacità del Ministro dell'Interno di assolvere al suo compito, senza ogni volta buttarla in propaganda e provocare, Salvini dovrebbe dimettersi per il bene del paese. Perché se sei impegnato in una vicenda cosi delicata non puoi sempre fare sceneggiate. Come pensa di governare situazioni come queste? A colpi di tweet e di facebook? Vorrei discutere concretamente di quello che sta accadendo e non della provocazione di giornata di Salvini. Se mettiamo in fila le cose dette in queste settimane ci accorgiamo che l'Italia non è più sicura ma più isolata e se guardiamo i dati, il numero delle morti in mare rispetto alle partenze sono aumentate ed è un dato preoccupante". Così il Segretario del Partito Democratico Maurizio Martina a Radio Capital.