Pd: Calenda, congresso costituente

ROMA, 13 LUG - Congresso del Pd subito, ma costituente, con una candidatura collettiva di una squadra, con Gentiloni presidente di garanzia, e formazione di un governo ombra per incalzare il governo gialloverde. Lo propone su Facebook Carlo Calenda, secondo il quale "il percorso deciso nell'Assemblea del 7 luglio porterà il PD alla paralisi per i prossimi 7/12 mesi" e "la Segreteria che verrà varata è frutto di un compromesso tra anime in perenne conflitto e quindi molto difficilmente avrà la forza di condurre un'opposizione forte".