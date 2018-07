ROMA, 13 LUG - il barcone con 450 migranti a bordo partito dalla Libia e segnalato in precedenza in acque Sar (ricerca e soccorso) maltesi, a quanto si apprende, negli ultimi minuti ha corretto la rotta verso Lampedusa entrando in acque Sar italiane. Il barcone, quanto riferisce Malta Today, che è un peschereccio di legno partito dalla Libia, dalla zona Sar maltese sta navigando in direzione dell'Italia e sulle cui sorti si profila un nuovo braccio di ferro tra Roma e La Valletta.