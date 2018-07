Treno urta uomo in stazione a Bolzano

BOLZANO, 14 LUG - Alla stazione Casanova, a Bolzano, giovedì sera alle ore 22 un uomo di mezza età è stato urtato di striscio da un treno in direzione Merano. L'uomo, un cittadino italiano di cui non sono state rese note le generalità, è stato trasportato all'ospedale di Bolzano. La prognosi è riservata. Sulla dinamica non c'è chiarezza. L'incidente non ha avuto testimoni, ad eccezione del macchinista che ha lanciato l'allarme, spiega il Corriere dell'Alto Adige. La linea è stata interrotta e l'ultimo treno in direzione nord è stato soppresso per consentire i soccorsi e i rilievi della Polfer.