Garante detenuti visita carceri Friuli

ROMA, 14 LUG - È in corso in Friuli Venezia Giulia la visita del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale a Istituti penitenziari della Regione, visita che si è resa necessaria per la presenza di internati, in regime di 41 bis nella cosiddetta Casa lavoro della Casa circondariale di Tolmezzo e per le condizioni igienico-sanitarie dell'Istituto di Trieste. La visita è condotta dall'intero Collegio del Garante nazionale, composto dal Presidente Mauro Palma e dai due membri Daniela de Robert ed Emilia Rossi. Sette le persone che a Tolmezzo stanno scontando una misura di sicurezza in regime speciale applicata dopo aver scontato la pena in questo regime.