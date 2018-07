Vicenza, record praticanti legali donne

VENEZIA, 14 LUG - Più donne che uomini svolgono la professione di avvocato a Vicenza e a livello di praticanti questa differenza è ancora più accentuata. Ma sono in aumento le avvocatesse che per la famiglia sono costrette a rinunciare alla professione. E' questo il quadro emerso oggi durante l'assemblea degli Avvocati del Triveneto. "Le donne iscritte - spiega Anna Pase, presidente dell'Ordine degli avvocati della provincia di Vicenza - sono circa 50 in più rispetto agli uomini ma il dato ancora più eclatante è che tra gli attuali 200 praticanti, le donne sono esattamente il doppio degli uomini". Ma è un'altra la cifra che preoccupa i vertici dell'Ordine. "Da inizio anno - sottolinea Pase - le avvocatesse che si sono cancellate dall'Ordine sono state 24, a fronte di 11 colleghi maschi, mentre nello stesso periodo quelle che hanno fatto richiesta di sospensione volontaria dalla professione sono 20 donne, a fronte di 9 uomini".