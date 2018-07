Incendi: prorogata allerta in Sardegna

CAGLIARI, 14 LUG - La Protezione civile regionale ha prorogato fino a domani l'allerta in Sardegna per alto rischio di incendi. L'Isola infatti è al centro di una bolla di calore che persisterà anche domenica 15, aumentando il pericolo per l'innesco di roghi. Il bollettino indica diverse località con il codice arancione: l'attenzione sarà dunque rinforzata nel sud Sardegna, nel Sulcis Iglesiente, nel Nuorese e in Gallura. "Le condizioni sono tali che, ad innesco avvenuto, l'evento - spiega la Protezione civile - se non tempestivamente affrontato, può raggiungere dimensioni da renderlo difficilmente contrastabile con le forze ordinarie, ancorché rinforzate, potendosi rendere necessario il concorso della flotta statale".