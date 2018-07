MOSCA, 15 LUG - Dalle navi in rada nelle acque di Pozzallo "nelle prossime ore faremo scendere 16 mamme e 11 bambini". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini in un incontro con la stampa italiana all'ambasciata italiana a Mosca. Salvini ha in seguito ribadito che "una trentina tra mamme e bambini nei prossimi minuti scenderanno" a terra dalle navi.