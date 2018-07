ROMA, 15 LUG - "Con lo stop ai soccorsi delle Ong sono raddoppiati i migranti morti in mare. La criminalizzazione dei soccorritori è violenza inaccettabile. Matteo Salvini: il ministro degli interni non dovrebbe seminare odio e pregiudizio". Lo scrive su Twitter il capogruppo Pd alla Camera Graziano Delrio, in un messaggio indirizzato al vicepremier e leader della Lega.