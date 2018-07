Gergei 'capitale' legalità e antimafia

CAGLIARI, 16 LUG - Da tutt'Italia a Gergei per sette giorni di legalità e antimafia. Una ventina di ragazze e ragazzi stanno partecipando al campo di volontariato e formazione "E!state Liberi!", organizzato da Libera Sardegna insieme al centro di servizio per il volontariato Sardegna Solidale. Nella struttura di Su Piroi, confiscata anni fa alla criminalità, i giovani si immergeranno in una settimana di incontri, dibattiti, attività laboratoriali e sul territorio, approfondendo il tema "La memoria diventa impegno". Tra gli esperti anche il magistrato Guido Pani e il rappresentante dell'Associazione Familiari Vittime delle Mafie Pino Tilocca. Il 19 luglio inoltre, in occasione del ventiseiesimo anniversario della strage di via d'Amelio a Palermo, i partecipanti al campo saranno a Sestu per rendere omaggio alla memoria di Emanuela Loi e incontrare Claudia e Marcello Loi, sorella e fratello dell'agente uccisa dalla mafia.