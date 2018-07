Strage Bologna: manifesto contro mafia

BOLOGNA, 16 LUG - "Mafia e terrorismo, una trattativa e tanti depistaggi, mai più trattative sulla verità". E' il testo del manifesto scelto quest'anno per la commemorazione della strage del 2 agosto 1980 alla stazione ferroviaria di Bologna. Il cartellone riporta come sempre la data dell'attentato, il numero delle vittime e la matrice 'fascista'. "Abbiamo scelto questo manifesto perché da poco c'è stato a Palermo il processo sulla trattativa Stato-mafia - ha spiegato Paolo Bolognesi, ex deputato e presidente dell'associazione dei familiari delle vittime del 2 agosto - e secondo noi di trattative di questo tipo in Italia ce ne sono state altre, come sulle stragi. Si trovano sempre gli esecutori, ma mai i mandanti. Questo vuol dire che ci sono stati alcuni personaggi dello Stato che hanno impedito di arrivare alla verità".