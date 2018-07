Mose: ex generale Spaziante, 1 mln a Gdf

MILANO, 16 LUG - La Corte dei Conti della Lombardia ha condannato l'ex generale della Gdf Emilio Spaziante a versare un milione di euro alla Guardia di Finanza per "danno all'immagine" relativo al suo coinvolgimento nell'inchiesta sul caso Mose, che lo ha visto patteggiare 4 anni per concorso in corruzione. I giudici (presidente Silvano Di Salvo) hanno accolto la richiesta di condanna della Procura regionale guidata da Salvatore Pilato e confermato il sequestro già disposto fino ad un milione di euro, convertito in "pignoramento".