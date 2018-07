Maccarese, caccia al coccodrillo

FIUMICINO, 16 LUG - Potrebbe essere la leggenda del'estate ma a Maccarese, località balneare vicino a Roma, è ormai caccia al coccodrillo. E la vicenda approda persino in consiglio comunale a Fiumicino, comune dal quale Maccarese dipende. "Carabinieri e forestali stanno facendo delle verifiche nei canali. Vedremo cosa sarà, stiamo seguendo la questione. Spero non sia stato il gesto insano di qualche sconsiderato che si è disfatto di un rettile tenuto in casa. Finora nessuna traccia evidente": spiega il sindaco Esterino Montino, al suo secondo mandato, in un passaggio del suo discorso d'insediamento. Il safari estivo si snoda dunque lungo i canali di bonifica di Maccarese, quelli che servono le tante aziende agricole di questo litorale laziale che sembra un po' Maremma. Residenti avrebbero avvistato il coccodrillo e sui social circola una foto, scattata da un abitante, in cui compare l'ombra di un presunto rettile immerso in un canale nelle vicinanze del borgo storico.