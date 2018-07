MILANO, 17 LUG - E' ancora in prognosi riservata l'egiziano di 27 anni che ieri si è dato fuoco in viale Zara a Milano. Ricoverato nel reparto grandi ustionati dell'ospedale Niguarda, è mantenuto in coma farmacologico. Nei prossimi giorni si inizieranno a programmare numerosi interventi per rimuovere il tessuto necrotico e cominciare gli innesti cutanei.