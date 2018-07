Progeria, Sammy Basso si è laureato

PADOVA, 17 LUG - Sammy Basso è il simbolo italiano della ricerca contro la Progeria (malattia dell'invecchiamento precoce) ed oggi, a 22 anni, ha coronato una delle tappe più importanti della sua vita, laureandosi in Scienze Naturali all'Università di Padova. Nelle foto dell'evento, Sammy, con la corona d'alloro in testa, è ancora più sorridente di come non sia apparso in ogni sua apparizione pubblica. "Ci sono persone che con le loro azioni sono da esempio per molti. È questo il caso di @SammyBasso che da anni si impegna per la #ricerca sulla #progeria. Oggi Sammy si è laureato in #Scienze Naturali all'università di Padova e noi gli facciamo i complimenti!" ha twittato l'ateneo patavino. Oltre al suo impegno pubblico per la lotta alla malattia, Sammy non ha mai smesso di studiare. Oggi il conseguimento della laurea con una tesi sulla progeria, che lo studente vicentino - di Bassano del Grappa - ha portato a termine in Erasmus presso l'Instituto Universitario de Oncologia, all'Università di Oviedo, in Spagna.