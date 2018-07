Auto lusso extra Ue, sequestro a Torino

TORINO, 18 LUG - Auto di lusso acquistate in Paesi extra Ue per risparmiare sul bollo auto, sull'assicurazione Rca e sui diritti doganali. Uno sfizio 'extra', in realtà illegale, che ha portato la guardia di finanza di Torino a sequestrare alcuni veicoli con targhe di Bielorussia, Albania e Ucraina. Potranno essere riscattate soltanto in seguito al pagamento delle imposte evase e dei diritti doganali. I conducenti, cittadini italiani, sono stati anche sanzionati per oltre 6mila euro. La nuova frontiera del contrabbando è uno degli illeciti oggetto di particolare attenzione nell'ambito della consueta attività di prevenzione e repressione effettuata dalla Guardia di Finanza di Torino che, nei giorni scorsi, ha intensificato il controllo sulle principali arterie cittadine e della prima cintura torinese.